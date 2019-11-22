Вылечить и найти хозяина. Как в Подмосковье спасают безнадзорных животных

С 1 января 2020 года окончательно вступает в силу закон об ответственном обращении с животными. Как в Подмосковье помогают четвероногим, пострадавшим от рук человека, — в материале «360».

«360» уже рассказывал о поступке восьмилетнего школьника Вити Смагина, который пожертвовал все свои накопления приюту для животных Богородского городского округа. Теперь мальчик часто навещает четвероногих. В этот раз он заодно проверил, как приют готовится к зиме.

«Когда я прихожу сюда, то в первую очередь кормлю всех вкусняшками», — сказал волонтер Виктор Смагин.

Источник фото: телеканал «360»

Единственный в Подмосковье муниципальный приют для животных работает с 2007 года. Спустя десять лет, в конце 2017-го, его захотели закрыть. Сохранить учреждение удалось благодаря вмешательству депутата Государственной Думы Сергея Миронова.

Пункты о жестоком обращении с животными добавят в КоАП Подробнее

Сегодня в приюте обитает почти 500 собак. Животные содержатся в специальных вольерах, больным оказывается медицинская помощь. Многие собаки попадают сюда в тяжелом состоянии.

«У нас 85 субъектов РФ, и только в пятнадцати работают так, как нужно работать. И все прекрасно понимают, что делают в остальных регионах», — отметил депутат Государственной Думы Сергей Миронов.

Источник фото: телеканал «360»

Приют работает по специальной программе. Сначала животных ловят, затем стерилизуют и вакцинируют, а после выпускают. Несмотря на то, что за год новых хозяев нашли 200 собак, четвероногих на улице меньше не становится. Например, собаку Тату к приюту подбросили, а Мотю сбила машина — у каждого в приюте своя история. Но условия содержания должны быть одинаково комфортными.

Источник фото: телеканал «360»

Приюту, по словам директора Юлии Бросалиной, активно помогают волонтеры. Недавно они приобрели для собак восемь утепленных будок.

Специально к зиме также построили четыре вольера. А сейчас идет благоустройство территории — отсыпка щебнем. Кроме того, утеплять вольеры будут сеном.