Подмосковье 26 апреля 2023, 14:08 Транспортную развязку на Дмитровском шоссе достроят в Лобне к концу года Минтранс Подмосковья

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Строительство транспортной развязки продолжается на пересечении Дмитровского шоссе и Северного обхода Лобни. Готовность объекта составила 70%, работы планируют завершить к концу года.

Как рассказали в Минтрансе, рабочие уже завершили устройство всех опор путепровода на Дмитровском шоссе, завершили монтаж балок пролетного строения и обустроили гидроизоляцию, его готовность составляет 95%. Также завершается устройство насыпи земляного полотна на двух съездах примыкания к шоссе, а на реконструируемом участке укладывают подстилающий слой и основание из щебня и песка.

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«В мае строители планируют приступить к укладке асфальтобетонного покрытия. Полностью завершить строительство развязки планируется к концу 2023 года — на год раньше контрактного срока», — сказал глава министерства Алексей Гержик.

Транспортная развязка позволит перераспределить потоки машин на въезде и выезде с Северного обхода. Время пути сократить от 10 до 15 минут. Протяженность дороги составит более двух километров, включая путепровод длиной 120 метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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