Новый путепровод в Красногорске улучшит доступность Волоколамского шоссе | 360°

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Новый путепровод в Красногорске улучшит доступность Волоколамского шоссе

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Новый путепровод в Красногорске улучшит доступность Волоколамского шоссе

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Бетонирование подпорных стен путепровода проложили через железную дорогу Рижского направления в Аникеевке Красногорского округа. Он улучшит транспортную доступность Волоколамского шоссе, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как рассказал глава министерства Алексей Гержик, рабочие устроили свайный фундамент под опоры и приступили к подготовке котлованов. Он отметил, что подпорные стены путепровода помогут минимизировать ширину проезжей части.

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«Параллельно проводится переустройство инженерных коммуникаций, строительство ливневой канализации, а рядом со станцией ведется устройство парковочного пространства и площадки Северного ТПУ», — сообщил министр.

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По сообщению МТДИ, сейчас на участке высокая загруженность путей — поезда движутся с интервалом 10-13 минут. После полного запуска МЦД-2 это время сократится до пяти минут, из-за чего водители будут терять до часа времени. Путепровод позволит решить эту проблему. Благодаря ему время пути из Аникеевки до Нахабино и Волоколамского шоссе сократится до 20-30 минут.

Длина путепровода составит 410 метров. Его планируют открыть в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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