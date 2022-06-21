Традиционные сицилийские десерты из рикотты стали доступны жителям Электростали

Итальянский сыровар, переехавший в Электросталь, набрал учеников и решил делать традиционные сицилийские десерты из рикотты. Гаспаре давно мечтал передать свои секреты, поэтому на производстве появились сразу три практиканта.

Источник фото: телеканал «360»

Десерты в сыроварне решили делать, конечно, на основе итальянской рикотты — нежнейшего сырного крема. В качестве эксперимента наладили выпуск каноли — фирменных итальянских трубочек, которые фаршируются взбитой со специями рикоттой.

Источник фото: телеканал «360»

Все компоненты для производства каноли Гаспаре делает сам. А с итальянскими трубочками как раз обещали помочь студенты-кондитеры.

Источник фото: телеканал «360»

С чем перебоев точно не будет — так это с сыром. В отдельной комнате при специальной температуре вызревают головки сыра — некоторые лежат по 9 месяцев.

Источник фото: телеканал «360»

У учащихся электростальского колледжа, кстати, сегодня последний день практики. Но никаких сомнений, чем они будут заниматься дальше, здесь ни у кого нет.

Источник фото: телеканал «360»

Начинал свой небольшой бизнес Гаспаре вдвоем с супругой. Теперь же, помимо практикантов, на их сыроварне работает порядка десяти человек. Один из сотрудников попал в сыроварню совсем случайно — парень уволился из офиса и пробовал дома делать сыр. А потом увидел объявление в газете, пришел к итальянскому сыровару и уверенно заявил, что он хочет варить лучший сыр в России.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас Гаспаре уверен — он и его сырная семья только в начале большого пути. Когда-то он делал сыр только для нескольких московских ресторанов, теперь кормит им всех жителей Электростали, которую, кстати, считает лучшим местом на земле.