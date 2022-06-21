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    21 июня 2022, 23:25

    Традиционные сицилийские десерты из рикотты стали доступны жителям Электростали

    Анастасия Максимовских, Максим Бойцов

    Итальянский сыровар, переехавший в Электросталь, набрал учеников и решил делать традиционные сицилийские десерты из рикотты. Гаспаре давно мечтал передать свои секреты, поэтому на производстве появились сразу три практиканта.

    Традиционные сицилийские десерты из рикотты стали доступны жителям Электростали | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Десерты в сыроварне решили делать, конечно, на основе итальянской рикотты — нежнейшего сырного крема. В качестве эксперимента наладили выпуск каноли — фирменных итальянских трубочек, которые фаршируются взбитой со специями рикоттой.

    Традиционные сицилийские десерты из рикотты стали доступны жителям Электростали | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Все компоненты для производства каноли Гаспаре делает сам. А с итальянскими трубочками как раз обещали помочь студенты-кондитеры.

    Традиционные сицилийские десерты из рикотты стали доступны жителям Электростали | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    С чем перебоев точно не будет — так это с сыром. В отдельной комнате при специальной температуре вызревают головки сыра — некоторые лежат по 9 месяцев.

    Традиционные сицилийские десерты из рикотты стали доступны жителям Электростали | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    У учащихся электростальского колледжа, кстати, сегодня последний день практики. Но никаких сомнений, чем они будут заниматься дальше, здесь ни у кого нет.

    Традиционные сицилийские десерты из рикотты стали доступны жителям Электростали | Изображение 5Источник фото: телеканал «360»

    Начинал свой небольшой бизнес Гаспаре вдвоем с супругой. Теперь же, помимо практикантов, на их сыроварне работает порядка десяти человек. Один из сотрудников попал в сыроварню совсем случайно — парень уволился из офиса и пробовал дома делать сыр. А потом увидел объявление в газете, пришел к итальянскому сыровару и уверенно заявил, что он хочет варить лучший сыр в России.

    Традиционные сицилийские десерты из рикотты стали доступны жителям Электростали | Изображение 6Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас Гаспаре уверен — он и его сырная семья только в начале большого пути. Когда-то он делал сыр только для нескольких московских ресторанов, теперь кормит им всех жителей Электростали, которую, кстати, считает лучшим местом на земле.