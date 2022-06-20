Почти 4,5 тысячи бюджетных мест предоставят абитуриентам в вузах Подмосковья

Почти четыре с половиной тысячи бюджетных мест предоставят студентам Подмосковья в текущем году. Главными претендентами станут те абитуриенты, которые сдали ЕГЭ на высший балл, — таких будущих студентов в Московской области уже больше пятисот человек.

«Шесть вузов, подведомственных региональному Министерству образования, предоставят в этом году 4290 бюджетных мест. Сдавшие ЕГЭ на 100 баллов — конечно, главные претенденты на бесплатное обучение. На сегодняшний день в регионе порядка 560 детей сдали итоговые экзамены на 100 баллов», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Кроме того, российское правительство в этом году повысило количество бесплатных мест на обучение в магистратуре на тридцать тысяч. Речь идет о направлениях подготовки, связанных с изучением математики, химии, биологии, генетики, информационных технологий, строительства, сельского хозяйства и других.

При этом особые условия предусмотрены для абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик. Им не нужно будет сдавать ЕГЭ, специально для них будут организованы внутренние экзамены в вузах. На бюджетные места они смогут поступить по специальной квоте.