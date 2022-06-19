Вузы России увеличат количество бюджетных мест для будущих медиков
Глава Минобрнауки Фальков: вуза увеличат количество бюджетных мест для будущих медиков
Российские вузы увеличат количество бюджетных мест на медицинских направлениях. Соответствующее заявление главы Минобрнауки Валерия Фалькова появилось на сайте ведомства.
«Мы видим стабильно растущий запрос у студентов на медицинские профессии и планомерно увеличиваем количество бюджетных мест в вузах по специальностям и направлениям, связанным со здравоохранением», — сказал он.
Авторы материала отметили, что в данных момент на таких факультетах обучают около 325 тысяч студентов. Кроме того, с 2020 года объем бюджетных мест на этих направлениях увеличился более чем на восемь тысяч.
По словам Фалькова, в вопросе развития медицинского образования в России не последнюю роль сыграла пандемия. Масштабное распространение коронавируса стала точкой роста для развития науки в этом направлении.
Кроме того, Россия стремится обеспечить суверенитет в области медицины. Для этого при поддержке Минобрнауки открываются научные центры мирового уровня по специализированным направлениям.