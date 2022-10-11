Торговый центр с кафе и офисами появится на Новой улице в Котельниках | 360°

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11 октября 2022, 12:48

Торговый центр с кафе и офисами появится на Новой улице в Котельниках

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Стильное здание с магазинами, офисами и кафе построят в Котельниках к 2025 году. Внешний вид торгового центра поддержали в Градостроительном совете Подмосковья.

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«Общая площадь трехэтажного многофункционального здания составит порядка 3,5 тысячи квадратных метров. Строительство этого объекта позволит создать более 100 новых рабочих мест», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На первом этаже центра будет работать супермаркет, на втором разместятся офисы и помещение для конференций, на третьем появится кафе на 100 гостей. Строительство планируется начать в 2023 году, а завершить — в 2025-м.

В отделке фасадов применят алюминиевые композитные панели жемчужного оттенка. Вход в здание будет светлым, выполненным в уровень земли. На южном фасаде будет сплошное остекление второго и третьего этажей, а в качестве декора выступят вертикальные элементы. Северный фасад разлинован ленточным остеклением, которое чередуется с глухими участками стен в зоне перекрытий. Наружная пожарная лестница — еще один штрих, определяющий эффектный образ облика современного здания.

«Лаконичный монохромный объем здания уравновешивает окружающую многоцветную и несколько хаотичную застройку. Проект качественный, сдержанный и при этом интересный, многослойный», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. Проектировщиком выступила компания «Предприятие АРКА».

Ранее стало известно, что проекты реновации и строительства Подмосковья завоевали высшие награды смотра-конкурса «Регионы России» на международном архитектурном фестивале «Зодчество». В регионе традиционно уделяют большое внимание облику городов. И речь не только о строительстве красивых современных торговых центров, жилищных комплексов, школ, колледжей и поликлиник. В регионе ведется большая работа по сносу заброшенных и аварийных зданий. Важность этих мероприятий выделил губернатор Андрей Воробьев.

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