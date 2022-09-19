Воробьев напомнил, как важно решать проблемы заброшек в Подмосковье | 360°

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Воробьев напомнил, как важно решать проблемы заброшек в Подмосковье

Андрей Воробьев напомнил о важности решения проблемы заброшенных зданий в Подмосковье

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Московскую область продолжат избавлять от заброшенных зданий. Важность этой работы выделил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время заседания правительства.

«Несколько лет назад мы уделили внимание заброшенным объектам в городах. Речь шла о том, что брошенное здание представляет собой опасность для жителей. Непредсказуемо и непонятно, что там происходит», — отметил губернатор.

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Воробьев добавил, что заброшенные здания не только опасны для жителей, они еще и портят облик города. В качестве примера он привел торговый центр в Павловском Посаде.

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«Одно из последних обращений было на дороге М-12. Жители к нам обратились: в центре Павловского Посада огромный заброшенный торговый центр, куда нет-нет да заходят дети, подростки», — сообщил глава региона.

Проблему постараются оперативно решить. Ранее Андрей Воробьев потребовал не допустить проблемы с заброшенными зданиями в Подмосковье, чтобы это не вызывало беспокойства жителей.

Благоустройство

Андрей Воробьев

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