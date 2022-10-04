Подмосковье получило высшие награды за проекты реновации и строительства на международном фестивале | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 11:56 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье получило высшие награды за проекты реновации и строительства на международном фестивале

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Высшие награды смотра-конкурса «Регионы России» завоевали проекты реновации и строительства Подмосковья. Мособлархитектура подвела основные итоги участия в международном архитектурном фестивале «Зодчество».

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«Подмосковью по итогам юбилейного фестиваля „Зодчество“ присуждена самая престижная награда смотра-конкурса „Регионы России“. Также Серебряным знаком была отмечена экспозиция, посвященная пилотному проекту реновации в Московской области. Такие профессиональные конкурсы — отличная возможность продемонстрировать лучшие практики региона», — отметил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На стенде Московской области представили более 40 выдающихся проектов — от жилья до индустриальных объектов. Экспозиция продемонстрировала уникальные особенности региона, который по своему многообразию является отражением всей России.

Профессиональное жюри также обратило внимание на проект комплексного развития территорий в Мытищах. Проект включает зоны жилой застройки, общественные и пространства для отдыха, выполненные в едином архитектурном стиле.

«Фестиваль „Зодчество“ — самое крупное архитектурное событие в стране, и для нас получить здесь столь высокие оценки и награды — особая честь и важный итог признания нашей работы по созданию нового градостроительного облика Подмосковья», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. Она добавила, что почетными дипломами фестиваля «Зодчества» и выставки Build School Project были также отмечены проекты в области жилищного строительства и социальной инфраструктуры региона.

В рамках деловой программы фестиваля «Зодчество» Мособлархитектура провела несколько профессиональных дискуссий. В один из дней фестиваля, по уже многолетней традиции, прошел Совет главных архитекторов субъектов России и муниципальных образований под председательством Александры Кузьминой.

В Подмосковье традиционно уделяют большое внимание архитектурному облику городов. И речь не только о строительстве красивых современных жилищных комплексов, школ, колледжей и поликлиник. В регионе ведется большая работа по сносу заброшенных и аварийных зданий. Важность этих мероприятий выделил губернатор Андрей Воробьев.

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