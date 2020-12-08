Оптимизация на заводе в Электростали сделала производство мебели быстрее и удобнее

Эксперты национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» помогают предприятиям повышать их эффективность. Среди них и завод «Дебют» из Электростали, работающий почти 30 лет. Сейчас здесь внедрили технологии, сделавшие создание мебели для вокзалов или, например, аэропортов более быстрым и удобным.

Источник фото: телеканал «360»

Три месяца назад пришли эксперты, которые проанализировали работу предприятия и внесли предложения по оптимизации. Все это за счет государства. Например, заводам подсказывают, как увеличить выручку, упростить процессы, улучшить организацию труда.

Здесь, в Электростали, делают мебель для аэропортов, вокзалов и других общественных мест. За все годы на предприятии сложился привычный уклад работы. Некоторые методики уже устарели, но теперь это «эталонный участок», отметил старший руководитель проекта ФЦК Евгений Мельников.

Мы определили проблемы и те места, которые сдерживали поток. Нашли точки предприятия, которые тормозили процесс (сварку и сборку), но после изменений она стала эталоном Евгений Мельников.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, показатель увеличения по выработке вырос уже на 22%. Работа экспертов начиналась с плотного анализа.

«Первые три месяца проходили достаточно сложно, потому что то, что предлагали эксперты, отличалось от привычного уклада жизни нашего предприятия. Нам необходимо было посмотреть на себя со стороны и согласиться с тем, что некоторые вещи мы делали уже неэффективно», — отметил генеральный директор «Дебюта» Валерий Брулинский.

Источник фото: телеканал «360»

На новом эталонном участке, например, каждый мастер теперь успевает собрать на 50 стульев больше. Чтобы была мотивация, эксперты составили программу материальных поощрений. А еще установили на предприятии ящик для предложений: есть идея — 300 рублей, а если она хорошая и реализована — тысяча.

Эксперт ФЦК проведет здесь еще три месяца. Обучит внутренних тренеров среди сотрудников. И с помощью полученных навыков они построят грамотную работу на всем предприятии.