Подмосковье 18 ноября 2022, 13:06 Томилинский лесопарк благоустроят в Люберцах в 2023 году

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Комитет по конкурентной политике опубликовал конкурс на поиск подрядчика для благоустройства «Лесной опушки» в Томилинском лесопарке в Люберцах. Об этом сообщила глава ведомства Елена Волкова.

Площадь территории, которую благоустроят в следующем году, составила 163 гектара. Там появится спортивная площадка, домики для птиц, место для выгула собак, скейтпарк, игровой комплекс. Кроме того, проведут озеленение и другие работы. Завершить проект планируют в 2023 году.

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