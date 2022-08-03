«Точка роста и новые возможности». Участники фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» оценили его роль для бизнеса

Участниками традиционного гастрономического фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Истре в этом году станут свыше 300 фермеров из 50 регионов России. Это мероприятие, по оценкам предпринимателей, может стать драйвером для развития бизнеса.

Владелица крафтовой сыроварни Ольга Кошелева из Чебоксар рассказала, что в течение года у них есть в общей сложности два пика продаж: это время перед новогодними праздниками и период, когда проходит фестиваль «Сыр! Пир! Мир!».

«Здесь мы делаем свою основную выручку, реализация товаров просто топовая. И это, конечно, огромная подмога нашему бизнесу», — поделилась она.

Второй важный момент, по ее словам, — это нетворкинг. На фестивале можно завести огромное количество знакомств, новых клиентов. На фестивале, как оказалось, многие отбирают продукцию для своих сырных бутиков и магазинов, пояснила специалист.

«Плюс участие в конкурсе „Лучший сыр России“, который традиционно проходит на фестивале. Выигранные на конкурсе медали помогли нам стать, не побоюсь этого слова, гордостью Чувашии. Это дополнительное продвижение для нас», — сказала Кошелева.

Она посоветовала всем фермерам проходить отбор и участвовать в фестивале. Это драйвер и огромное подспорье бизнесу, добавила эксперт.

Еще одним участником фестиваля в прошлом году было ателье необычного варенья Jar.Jam.Jelly. Авторы проекта выразили уверенность, что такие мероприятия, как «Сыр! Пир! Мир!», объединяют ремесленников.

«И, конечно, бесплатное участие для небольшого проекта — великое подспорье. А еще хотим познакомиться как можно с большим количеством производителей сыров и их познакомить с нашим продуктом», — добавили в ателье.

Владельцы онлайн-магазина посуды, текстиля и декора «Счастье в мелочах» рассказали, что приезжают на фестиваль, потому что для них очень важны площадки, где потенциальный покупатель может очно познакомиться с продукцией.

«Именно поэтому мы очень ценим фестиваль „Сыр! Пир! Мир!“ и всегда подаем заявку на участие и летом, и зимой. Фестиваль для нас — это идеальное попадание в нашу целевую аудиторию. Она у нас семейная, с большим процентом тех, кто живет в загородных домах Подмосковья», — пояснили предприниматели.

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в городском округе Истра с 5 по 7 августа. В деревне Дубровское соберутся фермеры со всей России, в том числе более 100 из Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее напомнил, что на фестивале всегда рады новым участникам и новым предпринимателям, которые успешно работают в различных округах.