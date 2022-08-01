Воробьев назвал число регионов-участников фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье

Традиционный большой гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в Истре с 5 по 7 августа. Его участниками станут фермеры не только из 50 регионов страны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это популярный гастрономический фестиваль, который мы стараемся наполнить, дополнить различными событиями, дать возможность и фермерам реализовать свою продукцию, и найти новых, которые приходят в Подмосковье», — сказал глава Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что на фестивале в Истре всегда рады новым участникам и новым предпринимателям, которые успешно работают в различных округах. Гости смогут попробовать и приобрести понравившиеся товары. Также будет проведут конкурс на лучший сыр в России — жюри оценят более тысячи разных образцов.

Воробьев также напомнил о проведении большого мероприятия в Чехове, приуроченного к 450-летию битвы при Молодях. Его посетили почти 30 тысяч человек. Глава Московской области выразил благодарность организаторам, всем участникам, а также тем, кто отвечал за безопасность.

«И, конечно, каждое следующее мероприятие мы должны проводить еще более качественно, еще больше думать о том, как удобно добраться людям, какие дополнительные сервисы и услуги мы можем предложить на таких больших открытых мероприятиях», — заключил он.

Ранее глава Истры Татьяна Витушева сообщила, что для гостей фестиваля «Сыр! Пир! Мир!», которые приедут на машинах, оборудуют парковку. Помимо этого, можно будет добраться на бесплатном автобусе от железнодорожных станций. А на площадке людям помогут сориентироваться волонтеры.