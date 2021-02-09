Аварийное здание бывшей ткацкой фабрики снесли в Орехово-Зуеве

Бывший корпус Ликинской прядильно-ткацкой фабрики снесли в Орехово-Зуеве. Заброшенное здание было уже аварийным. Оно располагалось на Советской улице.

Постройку, находившуюся в частной собственности, долгое время не использовали. Это отметил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

По его словам, часть корпуса снесли ранее. Однако прилегающая территория была в запущенном состоянии, а забор отсутствовал.

На портал „Добродел“ приходили жалобы от жителей Ликино-Дулева с просьбой сделать ограждение территории для безопасности Владислав Гордиенко.

В результате аварийное здание снесли. Теперь осталось решить дальнейшую судьбу освободившейся территории. Для этого уже ведут переговоры с собственниками земельных участков.

За три года в Орехово-Зуеве нашли 135 незавершенных построек, в том числе 29 самовольных. Уже убрали 89 объектов. Эту работу продолжат.