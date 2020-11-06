Аварийный жилой дом 1917 года постройки снесли в Серпухове

Многоквартирный дом построили в 1917 году. Но со временем он стал ветхим — в результате приняли решение снести его. Об этом сообщил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Из-за большого физического износа здания и невозможности восстановления было принято решение о сносе. Участок площадью около 140 квадратных метров свободен от построек Владислав Гордиенко.

Он добавил, что на территории провели уборку, а в дальнейшем здесь выполнят комплексное благоустройство.

За три года в Серпухове выявили 88 незавершенных построек, из которых 54 — самовольные. На сегодняшний день снесли уже 43 помещения.

Такую работу в Подмосковье проводят регулярно: сносят ветхие здания, объекты незавершенного и самовольного строительства.