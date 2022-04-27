Тестовый запуск фонтанов после реконструкции провели в Ногинске

Потоки воды до семи метров в высоту, динамическая подсветка, эффект водопада и три режима работы — фонтаны после реконструкции тестово запустили в Ногинске. Вся установленная аппаратура работала в полном объеме во время запуска.

Источник фото: телеканал «360»

Гулять вокруг фонтана жителям будет комфортно даже в самую ветреную погоду. Специальные датчики при необходимости снизят напор воды с семи метров до безопасной.

«Сейчас вода поступает с пешеходных модулей так называемых, в них установлена специальная „начинка“, которая создает струи и соответственно подсвечивает», — рассказал представитель строительной компании «Фонтанград» Иван Супрунов.

Источник фото: телеканал «360»

Следующий этап — это укладка плитки, посадка газона, установка мафов, качелей и первичная запись мелодий для фонтанного комплекса.

«Окончание работ планируется на конец августа, чтобы в День города были в полном объеме выполнены все фонтанные работы, все работы по благоустройству», — сказал заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть.

Источник фото: телеканал «360»

Тестовый запуск прошел на «отлично» и собрал горожан вокруг фонтана. В следующий раз мастера по настройке фонтанного комплекса готовы показать настоящее водное шоу на всех трех чашах, с каскадом. Все желающие могут увидеть его 5 мая.

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