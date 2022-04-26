Зону Черноголовского пруда очистили в Ногинске

В Ногинске волонтерские и молодежные организации очистили прибрежную зону Черноголовского пруда. В работах приняли участие порядка сорока добровольцев.

Источник фото: телеканал «360»

Данила Попов — активный участник волонтерских движений. За время его деятельности он сталкивался с разными ситуациями, где необходима помощь. Однако, такие горы мусора, как на берегу Черноголовского пруда — он увидел впервые.

«За людей обидно, которые мусорят везде, кидают. Даже находили очень нехорошие вещи максимально, такие, как шприцы, бутылки алкогольные разбитые и тому подобное. А так, проблем в организации у нас особых не было, поскольку все отлично скоординировались, все отлично обо всем договорились. Успели и поиграть, и поработать», — поделился руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Даниил Попов.

Источник фото: телеканал «360»

Мусор, который прибивается к берегам водоема, образует ядовитую пленку — ее необходимо убирать. Помогали восстановить природный баланс около сорока активистов.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня с нами и «Волонтеры Победы», и «Молодая гвардия». Сейчас к нам приедет наша дружественная «Благосфера» — спасибо им огромное, потому что вот эта вся гора мусора, которую мало собрать, ее еще нужно утилизировать, чтобы она тоже не превращалась в помойку. Поэтому, я считаю, что у нас проходит комплексная хорошая акция. От молодежи что самое главное — Ежегодно перед началом пляжного сезона участники акции облагораживают прибрежные зоны и акваторию. Такое экодвижение стартовало в 2016 году.

Источник фото: телеканал «360»

Прибрежная зона Черноголовского пруда по итогам работы уже очищена и готова к летнему сезону. После уборки всех ребят по традиции ждал обед на костре — уха, каша и ароматный чай.

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