Это дело объединяет наши города. Воробьев рассказал об акции «Лес Победы» в Подмосковье

Масштабная акция «Лес Победы» традиционно пройдет в Московской области 30 апреля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что это дело объединяет города региона, новые микрорайоны, а также выразил надежду, что работы пройдут на достойном уровне везде, где будут востребованы.

«Традиционно 30 апреля у нас пройдет большая акция „Лес Победы“. Это некое продолжение того, с чего я начал, — и порядок, и чистота. Есть запрос на эту совместную акцию. Она позволяет объединять наши города, новые микрорайоны. Я очень надеюсь, что мы и в этот раз проведем ее на достойном уровне в скверах, парках — везде, где это востребовано», — сказал губернатор Московской области на заседании регионального правительства.

С 2013 года каждую весну жители Подмосковья вместе с лесничими выходят на посадку леса и озеленение городских территорий в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году акция «Лес Победы» уже в третий раз пройдет под эгидой международной акции «Сад Памяти».

Источник фото: телеканал «360»

По словам заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, в Подмосковье к акции уже подготовили более 680 площадок общей площадью свыше 120 гектаров: 31 расположена на землях лесного фонда, 651 — в муниципалитетах.

Всем желающим принять участие в акции выдадут посадочный материал и инвентарь: в лесу — мечи Колесова, в городе — лопаты, перчатки и ведра. Специалисты объяснят, как правильно сажать деревья. Центральная площадка акции находится в Звенигородском лесничестве, вблизи поселка Матвейково Одинцовского городского округа.

«На площади 25,2 гектара мы высадим свыше 90 тысяч сеянцев сосны, ели и дуба. А в поддержку воинов, защищающих нашу Родину в эти минуты, будет высажен геоглиф в виде буквы Z», — сообщил председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

Интерактивную карту с площадками можно посмотреть на геопортале Подмосковья. Для этого на главной странице нужно нажать на кнопку «Лес Победы», а потом выбрать удобное место акции. Там же есть контакты ответственных лиц, они закреплены за каждым из участков, где будет проходить акция.

В прошлом году эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проходила в Подмосковье с 26 апреля по 25 мая. Целый месяц в муниципалитетах сажали кустарники и цветущие деревья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции в селе Тропарево Можайского района. Вместе с учениками местной школы и их родителями глава региона занялся восстановлением школьного сада.