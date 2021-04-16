Тест-драйв внедорожников на обычной трассе: как прошли испытания «Автомобиля года в России»

Десятки участников со всей страны собрались для тест-драйва в рамках проекта «Автомобиль года в России» на трассе М11. Тестировали шесть внедорожников — все они одной марки, но разных комплектаций. К участникам присоединилась корреспондент «360».

Источник фото: autonews.ru

Старший тренер по продукту Mitsubishi Motors Максим Адамович посоветовал конкурсантам попробовать ездить во всех режимах, в зависимости от дорожных условий.

Для тест-драйва выбрали маршрут по трассе М11 — Москва-Питер. На первый взгляд могло показаться, что это легко. Однако, испытания нельзя было пройти без одного важного условия.

«Самое главное — это дисциплина. Потому что соблюдение ПДД — это основа мастер-класса», — отметил руководитель проекта «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников.

Конкурсантов выбирали со всей страны. Это счастливчики, которые голосовали за автомобиль года на сайте, и представители СМИ. Были и те, кто участвовал не в первый раз.

«Обычно идут конкурсы, которые на профессиональные знания матчасти автомобиля, во-вторых — на профессиональное вождение. То есть, например, в сложных условиях груз как-то транспортировать», — рассказал журналист «Новости Автобизнес» Григорий Мерлин.

В целом испытания оказались веселыми и больше похожими на тимбилдинг, отметила корреспондент «360». На примере этого конкурса стало очевидно, что автомобиль, какой бы он ни был комплектации и мощности — самое безопасное средство транспорта, особенно в пандемию.