Выручка водителей такси увеличилась в 2020 году, несмотря на локдаун

Выручка водителей и таксопарков, работающих с сервисом «Яндекс.Такси» в 2020 году, составила почти 300 миллиардов рублей. Таким образом, она увеличилась на 15,4% по сравнению с предыдущим годом.

«В 2019 году партнеры сервиса заработали 260 миллиардов рублей. Показатели по итогам 2020 года раскрываются впервые», — уточнили в компании.

Выручка водителей увеличилась, несмотря на снижение пассажиропотока в период локдауна, который продолжался из-за пандемии с 25 марта по 12 мая прошлого года. Как сообщил Департамент транспорта Москвы 30 марта 2020 года, на дорогах на 48% снизилось количество такси и на 56% упало число пользователей каршеринговых сервисов.

Представитель «Яндекс.Такси» отметил, что компания продолжает сохранять эффективную комиссию (effective take rate) менее 10%, что значительно ниже ставок мировых конкурентов. «Сервис возвращает значительную часть своей комиссии водителям в виде вознаграждений и намерен и дальше продолжать эту практику», — уточнили в компании.

В компании подчеркнули, что в текущем году рост доходов таксистов и таксопарков, скорее всего, продолжит расти.

«Мы полагаем, что и в 2021 году рост доходов таксистов и таксопарков будет увеличиваться. На это, в частности, влияет распространение среди партнеров наших технологий: распределения заказов, прогнозирования спроса, оптимальной маршрутизации, а также новые возможности для доставки заказов в логистике», — сообщил представитель сервиса «Яндекс.Такси».

В компании напомнили, что «Яндекс» также оказывает финансовую помощь водителям, если они заболевают ковидом или попадают на карантин после контактов с заболевшими. Начиная с марта прошлого года в «Яндекс» обратились за помощью и получили ее более четырех тысяч водителей.

Как уточнили в компании, помимо России, аналогичные программы поддержки партнеров действуют в Сербии, Казахстане, Армении, Грузии, Латвии, Эстонии и Молдавии.

Также с начала пандемии «Яндекс» начал выделять деньги на закупку и бесплатную выдачу средств индивидуальной защиты и занялся организацией пунктов дезинфекции автомобилей.

«Яндекс.Такси» — крупнейший интернет-сервис заказа такси в России. 2 февраля стало известно, что компания покупает кол-центры и часть активов группы «Везет» за 178 миллионов долларов. Однако 31 марта РБК сообщил, что «Яндекс.Такси» отозвал ходатайство о приобретении группы компаний «Везет». Решение было обусловлено тем, что агрегатор решил сосредоточиться на поддержке текущих партнеров — водителей и таксопарков в условиях снижающегося на рынке спроса.

Ранее стало известно, что более 900 такси попали на штрафстоянки в Подмосковье с начала года.