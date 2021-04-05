Цены на парковку изменились почти на 200 улицах Москвы

Начиная с 5 апреля стоимость парковки будет рассчитываться по новым тарифам на 193 участках улиц в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

«С 5 апреля на 193 участках улиц изменятся тарифы. Это всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город», — написала пресс-служба в Telеgram-канале.

При этом в департаменте отметили, что на некоторых улицах стоимость парковки снизится. В частности это касается 2-го и 4-го Самотечного переулка, Средней Переяславской улицы и Дербеневской набережной. Если раньше днем парковка там стоила 150 рублей за час, то теперь цена составит 60 рублей за час.

«На других улицах начнет действовать дифференцированный тариф. На улицах, где загрузка платных парковок сейчас достигает 96% и больше, то есть почти все время места заняты, будет действовать тариф 380 рублей в час и в дневное время», — рассказали в дептрансе.

В пресс-службе напомнили, что местные жители могут парковать свои автомобили бесплатно. Для этого необходимо иметь на руках резидентское разрешение.