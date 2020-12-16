Территорию вокруг закрытого полигона «Кучино» в Балашихе рекультивируют

Полигон «Кучино» закрыли три года назад. За время его работы накопилось свыше 20 миллионов тонн мусора. Но уже к концу 2020-го на месте бывшей свалки завершат рекультивацию.

Однако общественников Балашихи обеспокоила обстановка вблизи уже закрытого полигона. Они утверждают, что в реку поблизости вновь льется что-то, похожее на фильтрат. Власти исследовали утечку и взяли пробы воды.

Проверку организовали заместитель министра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов, сотрудники администрации Балашихи. Они исследовали обеспокоившее жителей место, где, предположительно, лился фильтрат. Этот участок и тело полигона «Кучино» разделяют 20 гектаров.

Срок проведения лабораторных анализов — две недели. Через это время будем понимать, что именно, в каком количестве и каком процентном соотношении у нас поступает в реку Вадим Воронцов.

За время действия полигона на участке между свалкой и рекой также незаконно размещались отходы. По словам заместителя главы Балашихи Михаила Объедкова, все исследования здесь завершат 25 декабря.

После рекультивацию проведут и на этом участке, но прежде установят необходимые границы. Об этом сообщил начальник управления охраны окружающей среды Минэкологии региона Алексей Филатов.

Изыскания покажут площадь участка, который необходимо будет рекультивировать, и объем размещенных здесь отходов. А дальше будем разрабатывать проект рекультивации Алексей Филатов.

Пробы воды взяли на нескольких участках реки. Рядом с ней, помимо бывшего полигона, есть промышленные предприятия. Говорить о том, что сливается именно фильтрат, рано.

«Говорить о том, что фильтрат попадает в воду, в Пехорку, через этот источник — глупо, безответственно и провокативно. Другое дело, что из этого источника, в силу того что почва загрязнена, конечно, пить воду нельзя», — отметил председатель «Экосилы 50» Анатолий Баташев.

За три года здесь сформировали тело полигона, укрепили его габионной стеной, покрыли многослойным защитным экраном и запустили систему дегазации. То есть воздух начали очищать от вредных веществ. Работы на полигоне не прекращали даже во время пандемии.

В Подмосковье закрыли уже 36 из 39 полигонов. К концу года их не останется вовсе. На смену придут современные и безопасные комплексы переработки отходов.