Прибрежную зону пруда облагородили в Дедовске | 360°

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Прибрежную зону пруда облагородили в Дедовске

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Пруд в Дедовске на улице Дедово преобразился. На нем обустроили пирсы для рыбаков и желающих покормить уток, установили скамейки, урны из экологически чистых материалов и обновили систему освещения.

Зона у пруда победила в голосовании мест благоустройства. Как рассказала глава округа Татьяна Витушева, здесь не только облагородили территорию, но и почистили сам водоем.

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«Сделали мы здесь дорожки, сделали некий причал для рыбаков, сделали скамейки, поставили урны и, самое главное — освещение», — рассказала она.

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Пруд стал новым местом притяжения. Здесь гуляют с детьми и животными, кормят уток и наслаждаются природой.

«Просто шикарно стало по сравнению с тем, что было. Поэтому большое спасибо нашей администрации и всем, кто обратил внимание и сделал это красивое место», — поделилась местная жительница.

Также в округе в этом году открыли восемь детских площадок. Они появились в Истре, Дедовске и деревнях Никулино и Новопетровское.

«Площадки все новые, современные, что отрадно, что подрядчик, который делает эти площадки, он наш, местный. Фабрика находится в Снегирях, и это дает нам возможность в каких-либо поломок элементов быстро их заменить», — сказала глава Истры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев показал на всероссийской выставке лучшие достижения аграриев Подмосковья. Производители региона лидируют в стране по сыру, творогу, йогуртам, макаронам, мороженому, мясным и кондитерским изделиям.

Благоустройство

Истра

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