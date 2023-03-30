Подмосковье 30 марта 2023, 12:17 Территории 6 станций МЦД благоустроят в Раменском округе в 2023 году

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Поиск подрядчика для благоустройства шести станций МЦД в Раменском стартовал в Подмосковье. Госзакупку опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик озеленит территорию, обустроит дорожное покрытие, установит ограждения, освещение, лавки и урны. Работы проведут на станциях Ильинская, Ипподром, Фабричная, Есенинская, Кратово и Удельная.

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Благоустройство пройдет по госпрограмме Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств муниципалитета. Завершить работы планируют в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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