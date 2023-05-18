Подмосковье 18 мая 2023, 14:56 Терапевтический корпус больницы в Шатуре отремонтируют в 2023 году

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Фасад терапевтического комплекса больницы отремонтировали в Шатуре. Там работают 45 коек, кабинеты функциональной диагностики и лаборатория.

По словам главврача Игоря Цоя, аварийно-восстановительный ремонт корпуса начался в этом году.

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«Уже отремонтирован фасад здания. Работы по инженерным сетям закончены, ведутся отделочные работы внутренних помещений. На проведение работ было направлено пять миллионов рублей», — добавил он.

Полностью работы планируют завершить в ближайшие месяцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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