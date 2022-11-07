Терапевт из Мытищ приобрел новое жилье по льготной ипотеке | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 09:42 Терапевт из Мытищ приобрел новое жилье по льготной ипотеке

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Участковый терапевт Анна Калмыкова из Мытищ приобрела новое жилье по программе социальной ипотеки. До этого она вместе с семьей жила в съемной квартире.

Анна проработала медиком около 20 лет, из которых четыре года — в поликлинике № 2 в Мытищах. У женщины трое детей, поэтому квартиру выбрали просторную и в удобном месте.

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«Просторная, потому что у нас трое детей, недалеко от поликлиники, чтобы было удобно добираться. И недалеко от предыдущего места жительства, потому что дети не захотели школу менять. Вот и все требования, и цена имела значение», — сказала она.

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По программе участники получают 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а затем в течение 10 лет им выплачивают компенсацию основного долга. Перечень специальностей, которые могут поучаствовать в проекте, доступен на сайте Минжилполитики региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье создадут еще один поселок для медиков. В Воскресенске для них построят частные дома, детские площадки, школы, поликлиники, благоустроенные дворы.