Андрей Воробьев: пятый поселок для врачей появится в Подмосковье | 360°

Важное 02 ноября 2022, 10:39 Андрей Воробьев: пятый поселок для врачей появится в Подмосковье

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Уже пятый поселок для врачей появится в Подмосковье, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В Воскресенске выделили около девяти гектаров земель, где построят частные дома, детские площадки, школы, поликлиники, благоустроенные дворы.

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Поселок появится в Новлянском квартале. Губернатор отметил, что повышение качества медицины — одна из ключевых задач, а значит, необходимо привлекать сильных специалистов.

В прошлом году мы запустили программу, смысл которой — предоставить бесплатные земельные участки медикам, чтобы они могли построить дом Андрей Воробьев

Первоначально в Московской области определили четыре городских округа, на территории которых выбрали свыше 550 земельных участков для врачей. Среди них 330 уже передали медикам.

«Видим, что интерес большой, поэтому мы решили расширить программу и к Новому году будем предоставлять землю еще в одном городском округе — в Воскресенске. Построить дом мечты там смогут 100 врачей», — сообщил Андрей Воробьев.

Сейчас поселки для медиков существуют в Богородском округе, Домодедове, Ступине и Сергиевом Посаде.

Задача — сделать так, чтобы к нам в Подмосковье приезжали лучшие специалисты и хотели остаться здесь ― работать, строить свое будущее Андрей Воробьев

Заместитель председателя подмосковного правительства Анна Кротова добавила, что поселок врачей в Воскресенске построят по просьбам самих медицинских работников.

«Совместно с администрацией округа мы уже подобрали участок земли, рядом с которым находится вся необходимая социальная инфраструктура, включая поликлиники и школы», — отметила она.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова подчеркнула, что поселок обеспечат электро- и водоснабжением, газом.

«А в будущем году поселки благоустроят, на них установят детские и спортивные площадки по программе губернатора», — добавила Адигамова.

Чтобы стать претендентом на землю, врачу нужно обратиться в администрацию своего городского округа. Эта льгота доступна представителям 36 специальностей, работающим более трех лет.