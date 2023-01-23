Подмосковье 23 января 2023, 14:29 Теплосети модернизируют еще в двух поселках Чеховского округа

Читать 360tv в

Теплосети в поселках Столбовой и Чернецком улучшат в Чехове. Там модернизируют старые и построят новые котельные. Об этом сообщили в Минэнергетики Подмосковья.

В поселке Столбовой на улице Труда и Симферопольском шоссе отремонтируют теплосети и проведут модернизацию на котельной. Качественное отопление получат 1,4 тысячи человек.

Реклама

Кроме того, по госпрограмме проведут реконструкцию на котельной № 6 и сетей в поселке Чернецком, благодаря чему качество услуг улучшится для 3,5 тысячи жителей. Также там построят новую котельную для отопления и водоснабжения спецшколы.

Реклама

Глава Минэнергетики региона Александр Самарин рассказал, что эти работы необходимы для снижения аварийности и улучшения качества жизни в Чехове. На работы выделят свыше 400 миллионов рублей из регионального и муниципального бюджетов.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о масштабной модернизации теплосетей в Химках. Жители округа жаловались на частые сбои и аварии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».