Подмосковье 23 января 2023, 13:17 Андрей Воробьев проверит ремонт теплосетей в Химках в феврале Телеканал «360»

Читать 360tv в

Масштабный ремонт котельных и теплосетей проведут в Химках из-за проблем с отоплением. Ранее там произошло несколько коммунальных аварий. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что лично проверит ход работ в феврале.

Реклама

Жители Химок пожаловались на перебои в работе отопления, после чего губернатор заявил о масштабной модернизации теплосетей округа. По его словам, квартиры должны быть теплыми даже во время сильных морозов.

В первой декаде февраля мы вновь поедем в Химки, чтобы убедиться, что все мероприятия по масштабной модернизации теплосетей готовы. Андрей Воробьев

Алгоритмы обнаружения сбоев и контроля на сетях в весенне-летний период продолжают функционировать в Подмосковье. Губернатор отметил, что это важно для того, чтобы реализовать работы, предусмотренные в тарифах и концессионных соглашениях за короткое время.

Ранее губернатор поручил обновить лифт в госпитале для реабилитации бойцов СВО в Наро-Фоминске. О проблемах с оборудованием сообщил военнослужащий во время встречи с главой региона в Звенигороде.