Подмосковье 09 июня 2023, 13:12 Тематические ярмарки проведут в 30 округах Подмосковья в выходные

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Ярмарки, приуроченные ко Дню России пройдут в Серпухове, Наро-Фоминске и Лотошине. Всего в ближайшие выходные в Подмосковье пройдет около 70 мероприятий.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, в ближайшие выходные организуют около 70 тематических ярмарок. Большинство из них пройдет в Волоколамске, Воскресенске, Одинцове и Пушкино, а также в Зарайске, Истре, Красногорске и Щелкове. Многие из них будут связаны с началом дачного сезона.

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«Сейчас в разгаре дачный сезон, поэтому в ассортименте садовый инвентарь, рассада, семена и многое другое. Также на ярмарках можно будет приобрести фермерскую продукцию, как от местных товаропроизводителей, так и производителей из других регионов России», — сказал заместитель председатели правительства Георгий Филимонов.

Ознакомиться с полным списком ярмарок можно на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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