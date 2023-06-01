Подмосковье 01 июня 2023, 13:22 Telegram-бот об отключениях электричества заработал в Подмосковье Мособлэнерго

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Telegram-бот по информированию жителей о плановых отключениях электричества заработал в Подмосковье. Его разработала компания «Мособлэнерго».

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, чат-бот предлагает жителям проверить, входит ли их адрес в зону обслуживания компании, а затем предлагает подключиться к рассылке. Сообщение об отключениях будут присылать заранее — в 18:00 на завтрашний и последующие дни.

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В теплый сезон специалисты компании традиционно ведут большие работы по строительству и ремонту электросетевых объектов, из-за чего количество отключений увеличивается. Как отметил глава министерства Александр Самарин, бот позволит жителям всегда быть в курсе подобных ситуаций.

«Министерство энергетики Московской области проводит активную работу по информированию населения о возможных плановых отключениях электроэнергии. Современные возможности мессенджеров позволяют жителям нашего региона узнавать об отключениях в оперативном порядке», — добавил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе Информационного центра. Туда направляются обращения жителей Подмосковья, участников СВО и их семей.

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