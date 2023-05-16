Важное 16 мая 2023, 17:20 Все заявки под контролем. Андрей Воробьев — об Информационном центре Подмосковья Губернатор Воробьев рассказал о работе Информационного центра

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Обращения жителей Подмосковья, участников СВО и их семей стекаются в Информационный центр, созданный недавно. Губернатор Андрей Воробьев презентовал его заместителю председателя Совфеда Андрею Турчаку. В этой системе все задачи строго сортируют по статусу выполнения.

В Информационный центр поступают обращения жителей из самых разных источников. Среди них горячая линия 122, электронная почта губернатора, портал «Добродел», социальные сети и не только.

Вместе с тем здесь собирают все заявки, связанные с поддержкой участников СВО и их семей. Каждая из них получает статус «сделано», «в работе» или «проблема не решена».

Все беспокойное и все тревожное окрашивается в красный цвет — это то, над чем предстоит работать. А все хорошее, что уже выполнено, — в зеленый. Андрей Воробьев

Для участников СВО и их семей система Информационного центра сортирует все обращения по категориям. Это бесплатное питание, выплаты, получение удостоверений, запись детей в кружки, школы, детские сады.

«Но есть еще то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами. Это берут на себя наши волонтеры и главы. Например, отправить ребенка на дополнительное обследование», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

За каждой семьей закрепили ответственного помощника, который помогает решать проблемы.

Кроме того, в Информационном центре работают сотрудники областных ведомств и СМИ.

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