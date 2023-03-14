Подмосковье 14 марта 2023, 09:30 Подготовка техники к сезону тушения лесных пожаров началась в Подмосковье

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Комлесхоз Подмосковья завершает расконсервацию пожарных автомобилей и тракторной техники. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, для того чтобы техника исправно работала, в регионе проводят много мероприятий.

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«Автомобили и трактора проходят техническое обслуживание, если необходимо — их ремонтируют, подкрашивают и смазывают, проверяют работоспособность установленного оборудования», — сказал он.

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Филимонов добавил, что подготовка техники после зимнего хранения позволяет обеспечить ее долговечность и сократить простои.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что все округа региона вышли из красной зоны рейтинга по качеству воды. Последним среди отстающих было Фрязино.

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