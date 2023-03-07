Важное 07 марта 2023, 14:33 Все округа Подмосковья вышли из красной зоны рейтинга по качеству воды — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: последний округ Подмосковья вышел из красной зоны по качеству воды

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Ни одного округа Подмосковья не осталось в красной зоне рейтинга по качеству питьевой воды. Последним среди отстающих было Фрязино. Теперь этот муниципалитет тоже повысил показатели, сообщил Андрей Воробьев.

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Губернатор встретился с местными жителями после модернизации ВЗУ № 4. Во время беседы он отметил, что водоснабжение в этом городском округе — один из центральных вопросов.

«Во Фрязине мы стараемся обеспечивать серьезные перемены. Первое — это вода. Сегодня решили внести ясность, потому что были недоразумения», — рассказал Андрей Воробьев.

Всего во Фрязине шесть водозаборных узлов, из которых четыре соответствовали стандартам, а остальные нуждались в ремонте. Сначала улучшили ВЗУ № 5, а в прошлом году — № 4.

В рамках президентской программы построили здесь два ВЗУ, среди них ВЗУ № 4 — самый крупный в городе. Важно, чтобы дома человек чувствовал эти перемены, чтобы вода была нормальной. Андрей Воробьев

Он напомнил, что раньше водозаборные узлы в Подмосковье не могли очищать поток от железа.

«Тогда в Подмосковье проживало 7,5 миллиона человек, но из них два миллиона смотрели на эту рыжую воду. И вот с 2014 года у нас реализуется большая программа — начали строить современные ВЗУ», — подчеркнул губернатор.

Сегодня в регионе не только строят новейшие водозаборные узлы, но и обновляют изношенные трубы.

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