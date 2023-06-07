Подмосковье 07 июня 2023, 16:35 Технологический лицей имени Долгих в Истре откроется 1 сентября — Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья Воробьев анонсировал открытие Технолицея имени Долгих в Истре

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Учебные кластеры в Московской области, где учатся и живут дети из разных регионов России, в предстоящем учебном году увеличится до трех. К Физтех-лицею имени Капицы и гимназии имени Примакова в Долгопрудном добавится Технологический лицей имени Долгих в Истре. Об этом в ходе обращения к жителям заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что все три учебных кластера отличает уникальность методик образования, которыми они делятся со всеми коллегами. Туда приезжают учиться школьники из разных регионов России, потому что образование там очень качественное.

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«У нас есть Физтех-лицей, у нас есть гимназия Примакова и Технолицей Долгих, нашего героя, мы открываем 1 сентября. Уникальность их в том, что они щедро делятся своими методиками. В кампусах проживают и могут реализовывать свои планы ребята Подмосковья и всей нашей страны. Поэтому три школы — очень важные», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что кроме учебных кластеров в Подмосковье увеличилось количество флагманских школ, которые могут стать примером для остальных учебных заведений, которые сейчас находятся в поисках новых педагогов.

«Я благодарен нашим лидерам образования в городах, что в наших территориях 61 флагманская школа. Это очень важно. Там тоже открыты двери, педагоги находятся в поиске. И физико-математический лицей в Сергиевом Посаде, и „Логос“ в Дмитрове, в Одинцове, в Ленинском округе — в каждой территории есть школы, на которые можно равняться», — заявил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что к работе в школах Подмосковья необходимо привлекать самых талантливых педагогов, как в уже действующие учебные заведения, так и в те, которые только строятся.