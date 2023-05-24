Важное 24 мая 2023, 16:44 Уникальный лицей для айтишников и инженеров в Истре откроют досрочно — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: лицей имени Долгих в Истре откроют на год раньше срока

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Уникальный лицей для будущих айтишников и инженеров откроют в Истре на год раньше срока — уже к 1 сентября, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Это будет целый образовательный кластер: школа, детский сад, кампусы для проживания, стадион с трибунами и подогревом поля.

В лицее будет билингвальная система — изучение дисциплин на двух языках: русском и английском. При этом, по словам Андрея Воробьева, есть запрос на китайский. Основной акцент сделают на понимании передовых IT-технологий.

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«Сегодня огромный спрос на технологические профессии — они очень востребованы. И здесь, в Истре, мы 1 сентября открываем технолицей имени Долгих. Он будет оснащен всем необходимым для того, чтобы дать качественное образование и воспитание нашим детям», — отметил Воробьев.

Лицей готов уже более чем на 70%. Строители работают в две смены. Вскоре откроют современную школу на 960 мест, детский сад для 320 воспитанников, детские и спортивные площадки, большой стадион.

Уже ведется большая работа по тестированию, приему детей. Мы сегодня здесь, чтобы убедиться, что «марш-бросок» наших строителей будет успешен, — мы заканчиваем на год раньше проектных сроков. Андрей Воробьев

Учиться в новом образовательном кластере при лицее смогут одаренные дети со всей России. Поступление — на конкурсной основе. С 14 мая поступило свыше 2,2 тысячи заявок.

Директор Екатерина Сизинцева рассказала, что уже идет набор в дошкольное и школьное отделения — с двух лет и до 11-го класса.

«Это разные испытания в зависимости от возрастной группы: у кого-то только психолого-педагогические собеседования, а для школьников — тестовые задания по математике, русскому и английскому языкам. Шанс есть абсолютно у всех, но призеры и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников могут претендовать на стипендиальную программу», — поделилась она.

Вместе с тем продолжается набор педагогов. Трудоустроили уже свыше 40 специалистов, включая выпускников МГИМО, МГУ, МФТИ, РЭУ имени Плеханова, РУДН.

Дорога к лицею

К технологическому лицею имени Долгих построят две дороги, по которым педагоги, ребята и их родители смогут комфортно добираться в школу или детский сад.

К осени, на год раньше срока, откроют одну из них — со стороны улицы Ленина, введут две кольцевые развязки и обустроят три парковки для 1,2 тысячи машин.

Важно, что по всей протяженности — от улицы Ленина до технолицея — сделаем тротуар и велодорожки. Андрей Воробьев

Также запланировали строительство дороги от федеральной трассы М-9 «Балтия», трех мостов через реку Беляну и реконструкцию развязки на пересечении с Новорижским шоссе.

Ранее Андрей Воробьев назвал цели начавшегося в Истре международного форума по безопасности.

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