Важное 08 декабря 2022, 17:17 Технопарк и кампус для одаренных учеников откроют в Долгопрудном в 2023 году — Андрей Воробьев Воробьев: образовательный кластер при лицее в Долгопрудном достроят в 2023 году

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Уникальный образовательный кластер при Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном достроят в 2023 году. Там разместят кампус для проживания одаренных учеников, технопарк с планетарием и мастерскими. Встретившись со школьниками, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что готовность новых корпусов — от 50 до 80%.

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Физтех-лицей Капицы — альма-матер победителей и призеров олимпиад, выпускников, поступающих в ведущие вузы России.

В современном кампусе, который появится при лицее уже весной следующего года, смогут временно проживать одаренные ребята из разных регионов страны. Это позволит обмениваться опытом, развивать проекты школьников.

Мы стараемся помогать, участвовать в развитии лицея и образовательного кластера, который нам поручил создать президент. Мы посмотрели, как продвигается строительство объектов. Их должны открыть к новому учебному году Андрей Воробьев.

По его словам, сегодня кампус готов на 80%, а технопарка — уже почти 50%.

«Это сердце кластера, и мы стараемся, чтобы каждая деталь — от интерьера до технического оснащения — соответствовала самым высоким стандартам», — отметил Андрей Воробьев.

В технопарке, который станет точкой притяжения талантливых учеников со всей России, откроют образовательные аудитории, актовые залы, музей техники и научных достижений, столовую, театральную студию, площадки звуко- и видеозаписи, а также лаборатории, мастерские гончарного дела, искусства и не только.

«Дети со всей страны будут приезжать в технопарк, прокачивать знания и навыки. В год это будет более 10 тысяч ребят, а обучение будет длиться две-три недели. В самом технопарке разместим 64 лаборатории», — рассказал губернатор.

Кампус сдадут досрочно – к марту 2023-го, а технопарк – к началу нового учебного года. Если раньше в физтех-лицее учились 500-600 ребят, то сейчас, по словам Андрея Воробьева, задача — увеличить количество школьников до 1150.