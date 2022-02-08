Театральный каток в Химках стал самым посещаемым в Подмосковье

Театральный каток в Химках вновь стал самым популярным в Московской области за прошедшие выходные. В воскресенье его посетили 1700 человек — это самый высокий показатель среди всех катков в регионе, сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

Данный показатель в два раза превысил посещаемость популярного катка «Вершина» в Красногорске и в три раза — «Центральной площади» в Домодедове.

«Мы нисколько не удивлены такими цифрами. Мы делаем все, чтобы жителям было комфортно проводить свой досуг. Нам также приятно слышать от жителей лестные слова в свой адрес. Это говорит о том, что мы работаем в правильном направлении», — сказал первый замглавы администрации городского округа Химки Дмитрий Кайгородов.

Как отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, посещаемость парков в Подмосковье постоянно растет, для культурного и активного отдыха создаются все условия.

«Зимой в основном посетители любят покататься на коньках, лыжах, санках. Поэтому мы создаем в наших парках все необходимые условия для массового и активного досуга жителей — большое внимание уделяем вопросам модернизации и улучшения городских парков», — сказал Михаил Хайкин.

Ранее сообщалось, что организовать отдых в фан-зонах проекта «Олимпийские сезоны в Подмосковье» помогают более 400 волонтеров.