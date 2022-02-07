Свыше 400 волонтеров задействовали для организации отдыха в фан-зонах проекта «Олимпийские сезоны в Подмосковье»

Фан-зоны проекта «Олимпийские сезоны в Подмосковье» открылись в регионе с 5 февраля. На площадках можно поддержать российских спортсменов, выступающих на Олимпийских зимних играх в Пекине, принять участие в соревнованиях и мастер-классах, интеллектуальных квизах и квестах. Помогают организовать работу фан-зон более 400 волонтеров.

Площадки для «Олимпийских сезонов» в Подмосковье расположились в одинцовских парке Малевича и парке имени Ларисы Лазутиной, в сквере «Юбилейном» в Химках, домодедовском парке «Елочки», а также на набережной Москвы-реки в Павшинской пойме в Красногорске.

На площадках на больших экранах можно следить за прямыми включениями с соревнований и болеть за нашу сборную. В выходные здесь проводят соревнования и мастер-классы по зимним видам спорта, квесты и квизы.

Волонтеры помогают в навигации на площадках, проведении физических активностей для детей и взрослых, на регистрации спортивных квестов и раздаче чая и угощений.

Фан-зоны проекта «Олимпийские сезоны в Подмосковье» будут работать до 20 февраля с 10 до 19 часов.