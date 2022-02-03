Каток с искусственным льдом появился в парке в Долгопрудном

Новый каток центрального парка отдыха в Долгопрудном подключили к электросетям. Теперь искусственный лед будет качественным даже при мартовской температуре до +10 градусов.

Здесь завершили монтажные работы для подключения катка к электросетям, подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

«Губернатор Андрей Воробьев уделяет огромное внимание развитию массовой физической культуры и спорта в регионе. Обеспечив электроэнергией такой замечательный и важный объект, мы доказываем, что интересы жителей в приоритете», — сказал он.

Теперь на покрытие нового катка почти не влияет погода, ведь здесь работает холодильная установка, которая обеспечивает качественный лед.

А значит, для активного отдыха на катке уже не нужно будет ждать морозов или ездить на отдаленные площадки.

«Вы только представьте, что этой зимой какой-нибудь малыш впервые встанет на лед на катке в Долгопрудном, а в 2030-м он или она станет чемпионом Олимпийских игр», — сказал Самарин.

Это первый в Долгопрудном каток с искусственным льдом под открытым небом. Рядом с ним построили трансформаторную подстанцию.