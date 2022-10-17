Театральный батл прошел в Шатуре | 360°

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Театральный батл прошел в Шатуре

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Юные актеры из Шатуры и Жуковского посоревновались в театральном батле. Они состязались в находчивости, остроумии и непредсказуемости.

Театральный поединок состоял из пяти раундов, в каждом из которых актеры должны были удивить жюри своими навыками импровизации. Так, на сцене шляпа превращалась в кастрюлю, а прожектор в противогаз. Автор и руководитель проекта Максим Драченин рассказал, что участники соревнуются в конкурсных и зрительских заданиях.

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«Вообще, в основе проекта лежат традиции русского психологического театра и система Станиславского, то есть, по сути, это профессия», — поделился он.

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Проект «Театральный поединок» стартовал этой весной. В нем приняли участие 32 коллектива из 29 городов региона. Они соревнуются «на вылет» по олимпийской системе. Жюри не раскрывают баллы до самого конца конкурса, держа актеров и зрителей в напряжении.

В финале 3 декабря на сцене Московского Губернского театра встретятся две лучшие команды.

Ранее глава Минобразования региона Илья Бронштейн доложил губернатору Андрею Воробьеву об итогах первого учебного модуля. Самым заметным событием в жизни подмосковных школьников стала новая традиция с подъемом флага.

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