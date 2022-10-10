«Разговоры о важном» и новые традиции. Бронштейн подвел итоги первого учебного модуля в Подмосковье | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 15:28 Поделиться Telegram

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Viber «Разговоры о важном» и новые традиции. Бронштейн подвел итоги первого учебного модуля в Подмосковье Министр образования Подмосковья рассказал о подготовке «Разговоров о важном» для школ Пресс-служба Губернатора Московской области

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Самым заметным событием в жизни подмосковных школьников стала новая традиция с подъемом флага. Такую церемонию проводят каждый понедельник в 08:30. Такие линейки проходят и внутри здания. После этого начинается первый урок, который называется «Разговоры о важном», доложил министр образования региона Илья Бронштейн губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Министр пояснил, что «Разговоры о важном» — это единые уроки, разработанные лучшими учителями страны. Материалы готовятся для каждой возрастной группы отдельно.

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«Частыми гостями на этих уроках являются люди, которые имеют соответствующий авторитет в муниципальных образованиях, прошу глав и дальше поддерживать проведение этого важного мероприятия», — сказал он.

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Отдельно Бронштейн затронул тему питания. Сейчас в регионе работают 48 операторов, контракты с ними заключены до конца учебного года. Весной будут традиционно озвучены результаты рейтинга оператора.

«Всего жалоб [по поводу питания] в этом году с 1 сентября поступило 59, это меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Первая типичная ситуация — родитель считает, что порция не соответствует требованиям, по каждому случаю мы разбираемся отдельно. Есть сотрудники, ответственные за ведение претензионной работы», — отметил министр.

Второе типичное обращение, по его словам, связано с изменением льготных категорий. В связи с этим он обратил внимание глав городских округов, чтобы родителей вовремя уведомляли об изменениях. Бронштейн добавил, что в этом году на школьном портале региона впервые провели опрос о качестве питания. Всего проголосовали 122 тысячи человек. Опрос показал хорошие результаты хорошие.

«Если в прошлом году были более требовательные ученики 5-11 классов, в этом году от них жалоб меньше, чем у учеников младших классов. В этом году появились бургеры, полностью соответствуют всем требованиям подобная продукция. Обращаю внимание глав городских округов — такую задачу ваши комбинаты питания в состоянии выполнить, и такие изделия в ваших школах могут появиться», — сказал он.

В этом году в подмосковные школы пришли три тысячи новых учителей, сообщил министр. Он подчеркнул, что регион продолжает работу по подбору и поиску лучших учителей со всей страны. Уже сформирована большую базу учителей, за успехами которых следят и приглашаем в свою команду Московской области.

«Еще одно решение нужное, где большое количество школ в сельской местности, в Серебряных Прудах глава купил автомобиль, который перевозит учителей, практика себя оправдала, сейчас закупили еще три автомобиля, которые перевозят учителей, которые не позволяют не тратить время на дорогу, а готовиться к урокам», — добавил Бронштейн.

Министр обратил внимание на успехи сотрудников сферы образования региона. В частности, напомнил о том, что учитель школы №16 в Орехово-Зуеве Дмитрий Лутовинов получил звание Учитель года в России.

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