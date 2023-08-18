18 августа 2023, 15:36
«Такие встречи — путеводная звезда». Андрей Воробьев обсудил с активистами развитие Электростали
Губернатор Воробьев обсудил с активистами развитие Электростали
В Электростали проводят большую работу по благоустройству, ремонту и оснащению медучреждений, улучшают ЖКХ и развивают сферу бизнеса. О том, каким стал округ и какие изменения ждут его в ближайшем будущем, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время встречи с активистами и общественниками.
Такие встречи, которые мы проводим, являются для нас путеводной звездой. Я благодарен коллегам, команде своей. Мы перевернули пирамиду — жалобы для нас стали руководством для работы. Мы поставили их на первое место и стараемся в каждом городе решать то, что больше всего беспокоит.
Андрей Воробьев
Благоустройство
Глава региона отметил, что в Электростали провели большую работу по благоустройству. Благодаря этому жители получили возможность отдыхать с комфортом. Новый облик получит и центральная площадь в районе ледового ДС «Кристалл» — первый этап ее благоустройства завершится в этом году.
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По словам Воробьева, парк в Электростали благоустроен по современным стандартам: там обустроили дорожки, установили систему видеонаблюдения и многое другое.
Развитие бизнеса
Другое направление, которое активно развивают в Электростали и во всем Подмосковье, — это бизнес. Для этого действуют разные меры поддержки, стимулирующие жителей открывать свое дело.
«Мы понимаем, что нужно помогать, особенно тем, кто делает первые шаги, у кого капитал еще не сформирован или есть кредитные обязательства. У нас сейчас малого и среднего бизнеса — 25%. Хотим это количество заметно увеличить», — сказал он.
Воробьев поблагодарил присутствующих на встрече предпринимателей и отметил важность их работы для развития региона. По его словам, бизнес помогает привлекать в округа молодежь, а рост населения мотивирует строить больше новых домов.
Поддержка военнослужащих
Один из участников СВО, который присутствовал на встрече, — начальник управления по территориальной безопасности местной администрации Артем Чайковский — поблагодарил губернатора за поддержку, которую получают военнослужащие.
Председатель Центра помощи участникам спецоперации и членам их семей Алсу Булыгина рассказала, что большой вклад в это дело также внесли предприниматели, которые собирают и направляют помощь в зону проведения спецоперации.
Воробьев напомнил, что для участников СВО работает реабилитационный центр в «Ясенках». Там установили необходимые тренажеры и строят бассейн, чтобы военнослужащие могли быстрее восстанавливаться и возвращаться к привычной жизни.
Здравоохранение
Большое внимание в округе уделяют ремонту медучреждений. Так, новый облик получила городская больница Электростали, где появился новый инфекционный корпус для размещения пациентов с коронавирусом.
«Сейчас начали капремонт бывшего детского соматического отделения, здание которого построено еще в 1997 году. И оборудованием мы „вооружены“, и по кадровым вопросам — благодаря обеспечению коммерческим и служебным жильем», — добавила педиатр больницы Марина Мамошина.
Система ЖКХ также получит долгожданное обновление: в следующем году в городе проведут реконструкцию межмуниципальных очистных сооружений, которые принимают стоки Павловского Посада, Электрогорска и половины Электростали. Изменения коснутся около 135 тысяч жителей.
Ранее губернатор рассказал об открытии лесопарка «Авангард» в Электростали. Для посетителей оборудовали удобные пешеходные дорожки, обустроили экопарковку, а дети смогут проводить время на современной игровой площадке.
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Благоустройство
Андрей Воробьев
Электрогорск
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