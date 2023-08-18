Подмосковье 18 августа 2023, 13:04 Андрей Воробьев: еще 60 гектаров лесопарка благоустроят в Электростали Фото: Константин Семенец

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В Электростали открыли обновленный парк «Авангард». Для посетителей оборудовали удобные пешеходные дорожки, обустроили экопарковку, а дети смогут проводить время на современной игровой площадке. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил благоустройство общественного пространства и проехал вместе с жителями по новому веломаршруту.

«Живешь ты в крупном мегаполисе или небольшом городе, тебе всегда хочется больше времени проводить на природе. Когда мы создаем и благоустраиваем парки, делаем их красивее и уютнее — добавляем ярких красок жизни в городе. Поэтому благоустроенные пространства, зеленые зоны так часто становятся визитными карточками наших территорий», — отметил Андрей Воробьев.

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Внутри обновленного «Авангарда» жители смогут заниматься спортом на новых тренажерах, отдыхать на благоустроенном пляже, а для владельцев собак подготовили специальную площадку выгула питомцев. Кроме того, в лесопарке открыли павильоны, где будут проводить различные мастер-классы, а в целях безопасности установили яркое освещение и камеры видеонаблюдения. До 2025 года в «Авангарде» откроют лыжную базу для профессиональных спортсменов.

Знаю, что в первый же день открытия пришло порядка 27 тысяч человек — это почти каждый четвертый житель города. Общая площадь лесопарка — 120 гектаров. В 2023 году мы сделали половину. На этом останавливаться не собираемся, в планах благоустроить еще 60 гектаров Андрей Воробьев Губернатор Московской области

Местный житель Сергей Куликов составил губернатору компанию во время велопрогулки с женой и дочкой. Он рассказал, что посещает парк почти каждый день для занятий спортом.

«Тут очень длинные качественные дорожки с освещением, удобно ездить. Отличные тренировочные площадки. Красивая набережная — все очень комфортно. Часто прихожу сюда и с семьей», — поделился мужчина.

Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий

Также в этом году в Электростали запланировали благоустройство центральной площади вблизи ледового дворца «Кристалл», где проходят главные городские мероприятия и праздники. А расположенные рядом пешеходные зоны на проспекте Ленина и Вознесенской аллее объединят в одну прогулочную территорию.

Кроме того, к сентябрю завершат работы по благоустройству сквера перед зданием МФЦ. Там установят теннисные столы и камеры видеонаблюдения, проведут озеленение и освещение.

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