История переплелась с современностью. Воробьев поприветствовал участников празднеств к 450-летию Битвы при Молодях

Сотни гостей приехали в Чеховский округ на мероприятия, посвященные 450-летию Молодинской битвы. Среди них оказался и губернатор Андрей Воробьев. О сражении между русскими войсками и армией крымского хана известно мало, хотя оно стало одним из самых тяжелых и значимых в истории России.

Отстояли честь России

Андрей Воробьев, глава Мособлдумы Игорь Брынцалов и полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев возложили цветы к стеле воинской доблести в селе Молоди.

«Стела была воздвигнута после решения 2016 года присвоить населенному пункту звание „населенный пункт воинской доблести“. В 2017 году приняли закон и сделали памятную дату данного сражения в праздничных датах Московской области. Сегодня этот праздник отмечается здесь, на территории Чеховского городского округа. Недавно мы обратились в Госдуму с тем, чтобы эту памятную дату сделать на федеральном уровне», — рассказал Игорь Брынцалов.

Игорь Щеголев отметил, что в случае поражения в Молодинской битве история «пошла бы по совершенно другому пути».

«Русские войска фактически спасали существование государства. Захватчики шли с задачей расчленить русское государство и отторгнуть от него ряд территорий — и численно, и технически превосходили московское войско. Крымское ханство было одной из крупных военных сверхдержав своего времени», — напомнил полпред президента в ЦФО.

Перед возложением цветов Андрей Воробьев и Игорь Щеголев приняли участие в панихиде в Воскресенском храме села Молоди.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы не забывала молодежь

Сегодня открылся музыкально-исторический фестиваль «Гуляй город», посвященный 450-летию битвы. В программу включили военно-историческую реконструкцию, погружающую участников и гостей в атмосферу времен Руси XVI века, исторические квесты, турниры по фехтованию и стрельбе из лука, кулачные бои, аттракционы, мастер-классы, концерт фолк-исполнителей и зрелищный фейерверк.

Фестиваль проводится в третий уикенд июля, а впервые он состоялся в 2009 году. Тогда в нем участвовали всего несколько клубов. На этот раз мероприятие куда более масштабно — оно не только собрало 30 тысяч гостей, но и привлекло внимание президента Владимира Путина.

Выступивший перед гостями Игорь Щеголев выразил надежду на то, что фестиваль сделается ежегодным и будет становиться «все больше, лучше и краше», и зачитал приветствие от президента.

В обращении отмечено, что битва при Молодях — «одно из значимых, ключевых сражений, от которых во многом зависела судьба России и ее будущее». Победа стала «торжеством силы духа нашего воинства, мудрости и прозорливости полководцев». Путин высказал уверенность в том, что фестиваль пройдет с успехом и надолго запомнится гостям.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поприветствовал собравшихся от имени губернатора и правительства Московской области.

«Чеховская земля славна своими традициями. Сегодняшний день уходит далеко в историю: 450 лет назад здесь свершилось сражение, память о котором сейчас восстанавливается. Благодаря этой битве была сохранена наша государственность. Московская область планово участвует в возвращении светлой памяти этому сражению», — отметил Брынцалов.

История переплелась с современностью

Тем временем губернатор Воробьев охотно пообщался с самими участниками исторической реконструкции и гостями мероприятия.

Среди посетителей была семья, недавно взявшая под опеку мальчика из Донецка. До этого Галина и Александр уже приютили сестер Стаса — Дашу и Настю. В день фестиваля у Даши и Стаса был день рождения. Губернатор преподнес детям приятный сюрприз — игрушки.

«Желаю, чтобы вы всегда поддерживали друг друга, чтобы мечты сбывались», — произнес Андрей Воробьев.

Мать рассказала, что Даша буквально не расстается с братом.

«Даша с таким боевым характером, она сказала: я только со Стасом, два года ждала встречи. Вот такая между ними связь», — поделилась Галина.

Стас наизусть прочитал главе региона трогательное стихотворение о Донбассе.