Бесплатный автобус запустят до фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Истре

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в Истре 5–7 августа. Организаторы встретились для обсуждения деталей, чтобы подготовить мероприятие на высшем уровне.

Источник фото: телеканал «360»

Глава округа Татьяна Витушева отметила, что в этом году снова ожидается большое количество гостей, поэтому важно сделать их отдых комфортным и безопасным.

«Наша задача, задача нашей администрации — это быть готовыми к этому мероприятию, для того чтобы люди чувствовали себя комфортно и безопасно, и кроме хороших эмоций, ничего другого не было», — сказала она.

Обсудили и транспортное обеспечение фестиваля. Для гостей, прибывающих на машине, оборудуют парковку. Другие смогут добраться на бесплатном автобусе от железнодорожных станций. А на площадке помогут сориентироваться волонтеры.

Источник фото: телеканал «360»

Фермер Олег Сирота рассказал, что в этом году организаторы вновь приготовили много сюрпризов.

Гостей будет ждать продукция со всей России: от грибов и рыбы из Карелии до вина из Крыма и Краснодара, до овечьих и козьих сыров с Кавказа

В этом году на мероприятии ожидают более 300 фермеров из 50 регионов страны. Гости смогут попробовать и приобрести понравившиеся товары. Также в ходе фестиваля проведут конкурс на лучший сыр в России — жюри оценят более тысячи образцов.

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