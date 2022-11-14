Подмосковье 14 ноября 2022, 14:06 Свыше тысячи участков дорог осветили в Подмосковье с начала осени Зампред правительства Кротова: в Подмосковье осветили 1203 участка муниципальных дорог Телеканал "360"

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Из-за сокращения светового дня жители Подмосковья стали чаще сообщать о плохой работе систем освещения. Благодаря «Россетям» удалось сделать безопаснее 1203 участка муниципальных дорог, что решило 756 жалоб. Об этом зампред правительства Анна Кротова доложила губернатору региона Андрею Воробьеву.

«На территории Московской области вдоль дорог располагается 15,6 тысячи километров линий наружного освещения. Освещение улиц — это, прежде всего, безопасность и комфорт жителей нашего региона», — отметила Анна Кротова.

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За два года в местах с плохим освещением произошло 112 ДТП, в них погибли 33 человека. Это 31% от всех произошедших в регионе аварий, добавила она.

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По словам Анны Кротовой, в этом году на «Добродел» поступило в четыре раза больше обращений о муниципальных дорогах, чем о региональных. На последние стали жаловаться реже на 22%. При этом о проблемах на муниципальных объектах сообщили на 23% больше раз.

«Мы понимаем, что муниципальные дороги — это дороги в городах, которые ведут к домам людей, поэтому жителей больше беспокоит работа освещения именно на них», — отметила Анна Кротова.

В ноябре количество таких сообщений составило 28% от всех жалоб. Это связано с сокращением светового дня до 8-9 часов, пояснила она. Для повышения безопасности жителей вместе с «Россетями» в области уже осветили 1203 участках дорог.

Работы проводят при помощи программы СКПДИ — туда заносят выявленные дефекты, которые после передаются подрядчику для устранения. После выполнения задания, он вносит в программу данные об этом.

«Внедрением автоматизированного контроля за муниципальным освещением мы начали активно заниматься с 10 октября этого года, и мы видим, что уже сейчас у нас есть лидеры и аутсайдеры по этой работе», — заметила зампред.

Лучше всего эту работу проводят в Котельниках, Дзержинском, Лыткарино, Серебряных Прудах и Павловском Посаде. Аутсайдерами стали Солнечногорск, Раменский, Воскресенск, Коломна и Дмитров.

Ранее Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Особое внимание уделят Пушкино, Щелкову, Раменскому, Наро-Фоминску и Рузе.