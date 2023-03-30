Подмосковье 30 марта 2023, 12:24 Свыше тысячи православных энциклопедий передали в библиотеки Подмосковья Фото Минимущества

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Подмосковные библиотеки получили свыше тысяч экземпляров православной энциклопедии от Минимущества региона. Их получили учреждения в 26 городских округах.

Как рассказали в министерстве, энциклопедии рассказывают об истории православия. Их получили библиотеки Ступина, Орехово-Зуева, Щелкова, Электрогорска, Долгопрудного и других муниципалитетов.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.

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