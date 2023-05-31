Подмосковье 31 мая 2023, 16:52 Свыше тысячи гектаров леса очистят от нежелательной растительности в Подмосковье в 2023 году Комитет лесного хозяйства Московской области

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Рубки ухода в молодняках проводят в подмосковных лесах. Это необходимо для улучшения породного и качественного состава деревьев, а также условий их роста.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, рубки нежелательной растительности проведут на площади около 1100 гектаров.

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«Вырастить хороший лес — задача не простая. Лесные культуры зарастают нежелательной древесно-кустарниковой растительностью, конкурирующей с хвойниками за свет, воду и почвенное питание. Мы с особым трепетом следим за молодыми посадками, проводим своевременные уходы и охраняем их от пожаров», — сказал Филимонов.

Он добавил, что работа позволит удалить растительность, которая препятствует росту и развитию кроны и ствола дерева. Рубки уже начались в Виноградовском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Шатурском и лесничестве «Русский лес».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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