Подмосковье 29 ноября 2022, 16:28 Свыше тысячи тонн ягод собрали в Подмосковье с начала года

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Подмосковье произвело 26 тонн ягод за последние три недели. В прошлом году за этот период урожай составил 2,4 тонны. Всего в этом году было собрано 1434 тонны продукта, сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

«С начала года регион уже произвел 1434 тонны. Только за последние три недели у нас собрали 25,1 тонны клубники и 0,9 тонны ежевики», — сказал он.

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Лидером по производству ягод стала Кашира, там было собрано 390 тонн. На втором месте оказался Наро-Фоминск с показателем свыше 220 тонн, а на третьем — Ступино, где собрали более 140 тонн.

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Ягоды выращивают в 33 хозяйствах в Подмосковье Площадь посевов превышает 250 гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил аграриев региона за высокие результаты.

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